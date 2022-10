Loin des îles mauves Tome 1 : La Sans-Étoiles

La nouvelle saga fantasy de l'autrice du cycle Récits du Demi-Loups. Yvanel est un Héros. Née femme, elle doit, comme ses congénères du Peuple des Bruyères, bander ses seins et cacher son identité aux yeux des Leifa - le peuple dominant des Iles Mauves. Mais au-delà des querelles qui opposent ces deux peuples depuis la nuit des temps, un danger menace les îles de famine : l'Empire et ses navires qui s'accaparent les baleines. Bravant les lois de leur archipel, Yvanel et cinq de ses compagnons embarquent à bord d'un voilier pour un périple à haut risque. Leur mission ? Négocier leur avenir. " Une fantasy belle et âpre, où le souffle iodé de la grande aventure se mêle à une méditation poétique sur l'identité, la civilisation et le progrès. " Victor Dixen, auteur des sagas Phobos et Vampyria