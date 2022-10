Pénouche T1

"La vie, c'est comme un Kit Kat(r) à quatre barres. Ma première barre à moi fut nappée d'innocence. . ". Pénouche, 25 ans, vit à Paris et n'a pas de CV à jour, pas de mec, un loyer à payer et de l'énergie à revendre. Son truc à Pénouche, c'est de raconter des trucs, parler de tout et de rien. Oui mais voilà, ce n'est pas vraiment un métier de raconter des trucs... Alors en attendant de trouver le job de ses rêves ou le mec parfait, Pénouche cumule les galères, les gaffes et les situations improbables. Puis quand tout la dépasse, Marie-Joie, Gros, Léon, et Kass, arrivent à la rescousse. Mais au fond, Pénouche s'en fiche d'être à la ramasse tout le temps car... c'est Pénouche et Pénouche parvient toujours à retomber sur ses pieds. Une bande dessinée à découvrir dès 15 ans