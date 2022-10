Brille, brille la nuit

Dix petites lumières illuminent un monde nocturne magique au fil du récit plein de charme. Un monde nocturne magique s'illumine de dix petites lumières au fil du récit de ce bel album. Renard et Blaireau partent à la découverte de la ville et de ses lumières la nuit et se font de nouveaux amis en chemin. Un livre original et plein de charme, à partager avec les tout-petits au moment du coucher.