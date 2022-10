La nuit de Noël - Coucou !

Avec de jolies découpes pleines de surprises, cet album qui recrée l'histoire de la nuit de Noël, de l'Annonciation au voyage de Marie et de Joseph jusqu'à Bethléem et à la naissance de l'enfant Jésus, émerveillera les jeunes enfants. Les étoiles et les trous découpés leur laisseront entrevoir ce qui se cache à la page suivante : des colombes nichées sous le toit de l'étable ou l'intérieur d'une auberge. Un bel album à lire et à relire, pour faire découvrir le récit biblique de la nuit de Noël aux jeunes enfants, avec de nombreuses choses à observer et à commenter sur chaque page.