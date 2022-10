Marvel Comics N°10 (Variant - Tirage limité) - COMPTE FERME

Ben Reilly est désormais Spider-Man, et le voilà qui affronte le Docteur Octopus ! Un combat qui va laisser des traces ! Nighthawk est de retour. Que manigance-t-il avec la Société du Serpent ? Les Déesses du Tonnerre se joignent au casting d'Avengers Forever ! Tony Stark doit faire face à ses choix récents. Iron Man peut-il y survivre ? Et tous les héros Marvel se joignent à Thor pour affronter le terrible Dieu des Marteaux ! Toutes les séries composant le sommaire de MARVEL COMICS sont au rendez-vous ce mois-ci. Cette formule "à la Strange", propose les sagas Marvel les plus proches de la continuité. Ce mois-ci la couverture de la version limitée met Arthur Adams à l'honneur !