Bande d'ados - Espions de famille, Tome 04. NE Espions de famille T4 - L'étoffe des doubles-zéros

L'académie des espions recrutent ! Grâce à leurs exploits passés, Alex et Leïla ont été conviés à y effectuer un stage de formation. Mais alors que Leïla surpasse même les meilleures recrues, Alex en bave... et n'est pas aidé par les intentions sournoises du directeur... Les épreuves qui attendent nos jeunes espions risquent de mettre à rude épreuve leurs nerfs... et leur relation ! Le quatrième tome d'Espions de famille débarque chez Bande d'ados : un nouveau format, des couvertures réillustrées et un maximum de plaisir à la redécouverte de cette famille d'espions au service de la République !