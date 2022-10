Le bus de l'horreur, Tome 06. Le Parc de l'épouvante

Monsieur Jacques décide d'emmener sa classe au musée de l'automobile. Mais la visite n'enthousiasme pas tout le monde. Une fille et trois garçons décident de quitter le groupe pour explorer les lieux. Ils tombent sur Eddy, un étrange garçon qui leur propose de tester sa nouvelle machine, "mille fois plus renversante que le meilleur des jeux vidéo" . Malgré l'apparence inquiétante de leur guide, les enfants acceptent de tenter l'expérience. Ils sont conduits dans un vieux bus qui semble sortir d'une autre époque. Mais l'intérieur ressemble à une salle de contrôle hyper sophistiquée avec écrans, tablettes et ordinateurs. Quatre sièges et quatre casques de réalité virtuelle permettent de se transporter dans le monde imaginaire de Paul Onnoval, écrivain mort, revenu à la vie grâce au génie technologique d'Eddy. Attachés à leur siège, casque sur la tête et mains prises dans des gants qui leur donneront des sensations corporelles plus vraies que nature, les cobayes d'Eddy ne se doutent pas des frayeurs qui les attendent. Pendant ce temps, une panne de courant plonge le musée dans l'obscurité. Monsieur Jacques conduit ses élèves vers la sortie sans se rendre compte que quatre d'entre eux manquent à l'appel...