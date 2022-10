Toute mon histoire. Carnets de vie et de musique

"Chez certains, c'est le goût qui provoque des réminiscences ; pour d'autres, c'est le regard ou l'odorat. Dans mon cas, c'est le son, jouant comme une mixtape jamais achevée en attente d'être envoyée. [... ] Montez le son. Tendez l'oreille avec moi". Dave Grohl, l'un des musiciens les plus brillants de sa génération, nous livre un portrait authentique, brut et honnête d'une vie extraordinaire faite de moments ordinaires. Toute mon histoire regorge de souvenirs : ses tournées punk effrénées avec Scream, son entrée chez Nirvana puis l'effondrement brutal du groupe, la création des Foo Fighters et ses tours du monde en tant que père de famille... Avec un humour percutant et un regard lucide sur la célébrité, Dave Grohl nous raconte ses histoires comme il écrit ses chansons : avec toute son âme. A propos de l'auteur Dave Grohl est un musicien, chanteur, réalisateur et auteur-compositeur américain. Batteur du groupe Nirvana dans les années 1990, il fonde celui des Foo Fighters quelques années plus tard. Il y est aujourd'hui encore chanteur et guitariste, et écrit la plupart de ses morceaux.