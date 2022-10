Alien 3 - le scénario de William Gibson

Composée de six films à succès, considérés aujourd'hui comme des classiques du genre, la série Alien a marqué l'histoire de la science-fiction horrifique. L'auteur de science-fiction et initiateur du mouvement cyberpunk, William Gibson (Trilogie de la Conurb ; Trilogie du Pont...) avait écrit un premier scénario faisant suite au film Aliens, le Retour. Jamais adapté à l'écran et donc totalement inédit, son scénario est décliné en roman par Pat Cadigan avec Alien3. Après les événements sur la planète LV-426, le vaisseau Sulaco entame son retour vers la Terre. A son bord, dorment Ripley, Newt, Bishop et Hicks dans des capsules de biophase. Mais d'autres êtres se sont invités au voyage... Sur le chemin, l'Union des Peuples progressifs va en faire les frais, tout comme l'équipe de scientifiques de la station spatiale et base militaire Anchorpoint, qui prend en charge le vaisseau. C'est sur cette planète, que se réveillent Newt et Hicks. Ils prennent connaissance d'inquiétantes rumeurs : à Anchorpoint, des expériences de clonage et de modifications génétiques seraient faites sur les Xénomorphes. Des expériences qui pourraient bien provoquer la naissance d'un monstrueux hybride, voire d'une Reine... William Gibson signe un scénario haletant et plein d'imagination, dans le même ton que le film Aliens de James Cameron. Pat Cadigan, lauréate de plusieurs prix littéraires récompensant des oeuvres de l'imaginaire (prix Arthur-C. Clarke, Prix Locus, Prix Hugo...), lui rend hommage par cette adaptation : Une occasion de se replonger dans la saga Alien en découvrant de nouvelles facettes des personnages et une espèce de xénomorphes encore plus mortelle.