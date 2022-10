Bébé, mon amour

Un cadeau de naissance joyeux et élégant ! Bébé découvre l'univers coloré et rassurant du jardin. Des pages animées, des matières brillantes, douces ou crissantes, des éléments mobiles et des couleurs chatoyantes éveilleront son intérêt et stimuleront ses sens. Un livre en tissu tout animé dans une jolie boîte cadeau... à offrir à tout moment de l'année !