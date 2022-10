Territoires zéro chômeur longue durée. Une innovation entrepreneuriale

Depuis les années 1970, les cinquante piteuses nous ont imposé un chômage de masse, systémique. Malgré les différentes politiques sociales de lutte contre le chômage – et non pour l'emploi ! – qui se sont succédées, le phénomène socio-économique du chômage est toujours prégnant. De la dimension nationale à l'échelle locale, Patrick Valentin, combattant du droit à l'emploi, a envisagé dès les années 1990 une approche de proximité sociale et géographique en proposant une expérimentation en faveur de l'emploi pour les chômeurs de longue durée : l'idée de Territoire Zéro Chômeur était née. Depuis lors, à force de persuasion, l'Association Territoires Zéro Chômeurs Longue Durée (TZCLD) a été créée afin de : - proposer un emploi en CDI au Smic à temps choisi à toutes les personnes privées durablement d'emploi du territoire - créer des activités non concurrentielles sur les territoires (supplémentarité des emplois créés) - financer ces emplois sans coût supplémentaire pour les finances publiques. C'est dans une visée analytique, reposant sur une revue de la littérature et des expériences de terrains historiques et en cours, que cet ouvrage est entrepris : son véritable enjeu est de comprendre la situation actuelle de TZCLD.