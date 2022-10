Dandadan Tome 2

Okarun, le nerd de service, et la pétillante Momo forment désormais un improbable duo ! Leur objectif est clair : dégommer Mémé-Turbo, l'esprit à l'origine de la malédiction qui a frappé Ken. Sur le papier, leur plan était simple, il suffisait de la défier à la course, l'éloigner de son repaire pour l'affaiblir puis l'éliminer ! Mais au moment d'atteindre leur but, un ennemi de taille fait son apparition : le jibakurei, un crabe gigantesque qui s'élance à leurs trousses !