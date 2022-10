Les sisters - La série TV Tome 54 : Mon journal qu'à moi

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Wendy en a plus que marre que sa morpionne de soeur lui pique son journal intime. Elle a beau changer de cachette tous les jours ou mettre un cadenas, rien ne fonctionne. Marine a plus de flair qu'un chien policier et arrive toujours à ses fins. Pour avoir la paix, l'adolescente décide d'offrir à sa Sister son propre journal intime. Et ça marche ! La blondinette ne colle plus Wendy et passe ses journées à griffonner son carnet pour lui confier ses plus grands secrets. Enfin pas vraiment ses secrets, mais plutôt ceux de sa soeur, qu'elle s'empresse de partager avec tout Pom-les-Bains ! Qui a dit qu'un journal intime devait rester intime ?