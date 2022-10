Deux ans que Laureline vit sur la route avec son camion et son chien. Dès qu'elle est devenue majeure et a eu son permis, elle a fui le foyer familial. Et ce qu'en pensent ses parents, elle s'en fiche pas mal. Maintenant, elle est libre. Mais le jour où sa route croise celle de Gabin, un ado étrange et quasi muet, sa vie prend un virage à 90°. Car Gabin cherche son demi-frère. On lui a interdit d'en parler et sa peur est là, palpable, comme si le danger l'attendait en embuscade...