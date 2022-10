Rokudenashi Blues Tome 3

Les lycéens de Teiken reconnaissent désormais la supériorité de Taison Maeda. Koheiji Nakata, autoproclamé "caïd dulycée", est tombé amoureux de Chiaki et considère Maeda comme son rival. Indifférent à ses provocations, ce dernier se préoccupe plutôt d'affronter un ennemi bien plus redoutable : Shimabukuro, du lycée Yonekura ! La vie de Maeda se transforme en un combat sur tous les fronts, entre amour, bastons et sport !