Les cahiers de formation : 1960-1974. fac-simile. Volume 1 des oeuvres complètes. Fac-similé

En 1960, Michel Serres a 30 ans. Il n'a encore publié aucun livre (le premier paraîtra en 1968) et se prépare. Dans ses Cahiers de formation, publiés parallèlement en version intégrale, Michel Serres mêle esquisses de thèse, brouillons d'articles, notes de lectures, réflexions sur l'époque, sur le monde et sur lui-même. Des 18 cahiers manuscrits, ce fac-similé retient les pages les plus caractéristiques, donnant à voir l'écriture soignée, au sens figuré comme au sens propre, du futur auteur de Petite Poucette, dans cette sorte de "journal philosophique" . Publié dans le cadre d'une exposition qui se tiendra à la BNF au cours d'une journée d'étude consacrée à ces manuscrits inédits, ce volume ravira les inconditionnels de Michel Serres et tous ceux qui souhaitent entrer concrètement dans l'oeuvre en devenir de l'un des penseurs majeurs de notre temps.