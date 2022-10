Les sept péchés capitaux de la gauche

La récente percée de la Nupes n'y change pas grand-chose : depuis l'élimination historique de Lionel Jospin au second tour de la présidentielle en 2002, jusqu'à l'échec de 2022, la gauche ne parvient pas à se relever. Elle est prisonnière des vices universels décrits par les péchés capitaux : paresse, colère, envie, avarice, luxure, orgueil et gourmandise. Des affaires DSK à Cahuzac, du déni aux coups bas en passant par la guerre des égos, la lente décomposition de la gauche s'explique au prisme de ces passions dévastatrices. Vingt années d'affaissement au profit du Rassemblement national et de l'abstention. D'une plume incisive, Astrid de Villaines offre une nouvelle lecture politique, aussi originale que révélatrice.