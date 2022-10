Cette nuit la falaise sautera

Sa carrière de détective privé désormais bien établie, Ralph peut s'offrir le luxe de refuser des dossiers. Alors quand Yvan Starensky lui demande de retrouver sa fille disparue, majeure depuis peu et qui a tout l'air d'avoir fugué : sans façon ! Mais lorsqu'on découvre Yvan mystérieusement poignardé, l'affaire prend une tournure inattendue. Et si Yvette avait été enlevée ? Ralph décide alors de se lancer à sa recherche. Et, avec chacune de ses avancées, la menace d'une dangereuse organisation de trafiquants d'armes se précise. Entre des malfrats prêts à tout pour arriver à leurs fins, une énigmatique docteur pleine d'ambition et un drôle de personnage amateur d'explosifs, Ralph aura besoin de déployer tous ses talents pour sauver Yvette des griffes de ses ravisseurs. Heureusement pour lui, sa femme Carlotta n'est jamais loin... Une enquête trépidante qui vous entraînera aux quatre coins de la France pour une mission sauvetage des plus périlleuses !