Les Contes des coeurs perdus - Merlin

Merlin a bien grandi mais a gardé un lien fort avec sa voisine, Chaussette, qui porte ces derniers temps une attention particulière au jeune garçon. En effet, la maman de Merlin est atteinte d'un cancer et tout ce petit monde est sous le choc. Merlin culpabilise car en réalité, en plein drame, il est tombé amoureux. Et il se sent coupable d'éprouver des joies comme seul l'amour permet d'en vivre.