Athéna, Tome 05. Tempête dans les bandelettes

Puisque l'effrayante Pythie a détruit le collège du mont Olympe, c'est décidé, Athéna et ses amis vont aller passer cette nouvelle année scolaire en Egypte ! Mais au pays des pyramides, du Sphinx et des pharaons, la vie est bien différente : les maisons sont triangulaires, les professeurs ont des têtes d'animaux, et un élève particulièrement ronchon, Seth, semble très affecté par le retour du populaire Osiris. Sans compter que certains des copains ont atterris dans d'autres établissements, séparant ainsi certains couples... C'est une année d'échange riche en émotions et en découvertes qui s'annonce pour les apprentis dieux et déesses : momies dégoutantes, légendes terrifiantes, conflits de famille ou encore nouvelles histoires d'amour, tous les ingrédients sont réunis pour ne jamais s'ennuyer. Car les voyages forment la jeunesse, même lorsqu'elle est divine !