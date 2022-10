Le manoir presque hanté

La classe de CP est en sortie scolaire dans un vieux manoir perdu au milieu de la forêt. Brrrr... et s'il était hanté ? Des lettres éparpillées par terre semblent prouver que des fantômes veulent communiquer par messages codés... Jouer avec les lettres, jouer avec ses peurs Les héros de ce petit roman ont une imagination débordante ! Les lettres éparpillées ne sont pas seulement une occasion pour eux de jouer aux anagrammes. Ils cherchent - et trouvent - du surnaturel là où les adultes voient une très banale réalité. Mais c'est tout de même beaucoup plus drôle quand c'est un peu inquiétant... Une collection pour les athlètes de la lecture Apprendre à lire, c'est du sport ! C'est pourquoi ce livre est conçu en trois parties. D'abord, des jeux pour s'échauffer et se préparer à la lecture, puis l'histoire pour le plaisir de lire, et enfin une comptine détournée pour s'amuser et se récompenser après l'effort.