Kim et Tom CP niveau 2 - Kim s'est perdue !

Apprendre à calculer pas à pas, c'est facile avec Kim et Tom ! Les romans "Je calcule pas à pas" proposent 4 niveaux progressifs pour aider l'enfant à devenir un as en maths ! Dans ce roman de niveau 2, Kim et Tom découvrent le nouveau centre commercial mais durant la visite, Kim se perd... Comment la retrouver dans cette immense tour de 10 étages ?