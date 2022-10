Téo et Nina GS-CP niveau 1 - Téo et Nina dans l'espace

Apprendre à lire pas à pas, c'est facile avec Téo et Nina ! Les romans "Je lis pas à pas" proposent 4 niveaux de lecture pour commencer à lire dès le début de l'apprentissage et progresser pas à pas. Dans ce roman de niveau 1, Nina la fée de Vénus et Téo le héros du cosmos partent à la conquête de l'espace...