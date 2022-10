Mystères et sortilèges - C'est la rentrée, Abi !

Abi s'est mis en tête d'être la première de la classe cette année. Mais dès le premier jour, elle enchaîne les catastrophes ! En voulant aider une autre élève, Abi déclenche catastrophe sur catastrophe... Voilà une rentrée qui démarre sur les chapeaux de roues, nom d'une baguette magique ! Une BD spécialement conçue pour lecteurs-débutants : - 48 pages faciles à lire grâce à une mise en page adaptée et un chapitrage qui rythme l'histoire ; - Les illustrations pleines de peps de Zoé Plane, jeune illustratrice talentueuse ; - Les bonus et les jeux pédagogiques à la fin du livre ; - Les personnages à découper et à collectionner dans chaque tome.