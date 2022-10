Chefs-d'oeuvre de la chambre du roi

Dans le cadre des travaux engagés dans l'appartement du Roi, le château de Versailles prête, pour la première fois et de manière exceptionnelle, un ensemble de six peintures provenant de la chambre de Louis XIV, au musée de Picardie à Amiens. Les six peintures seront ensuite présentées, à partir du printemps 2023, dans les appartements de Madame de Maintenon, au château de Versailles. Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean, Saint Marc et le Denier de César, peints par Valentin de Boulogne (1591-1632), Agar et l'ange par Giovanni Lanfranco (1582-1647) ornent de nos jours l'attique de la chambre du Roi, témoignage essentiel du goût de Louis XIV pour la peinture caravagesque. Accrochés habituellement à plus de dix mètres du sol, ces tableaux d'une immense qualité picturale seront présentés à portée du regard, occasion unique de les voir ensemble, qui plus est, après avoir été restaurés.