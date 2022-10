Vers la paix intérieure. Eveillez votre sagesse intérieure pour votre bien-être physique, mental et émotionnel

Comment rétablir l'équilibre entre le corps, le mental et l'âme, pour redécouvrir son être éternel et authentique ? En partageant son approche unique pour vivre nos vies les plus radieuses, l'auteure transmet des secrets issus d'antiques philosophies et révèle comment atteindre une harmonie complète entre le corps, l'esprit et l'âme. Ses conseils abordent de nombreux domaines : adopter un régime à haute fréquence vibratoire, reprogrammer ses schémas de pensée, renforcer ses liens avec la nature. Cette synthèse éclairante de sagesse ancienne et contemporaine ne manquera pas d'enrichir la vie de toutes et tous. Femme d'affaires, philanthrope, présidente de fondations caritatives et mère de trois enfants, Lola Till a créé la maison de parfum The Harmonist. Elle est diplômée en droit international, docteure en psychologie, et s'est formée à la Gaia School of Herbal Medicine and Earth Education aux Etats-Unis. Elle consacre sa vie à faire progresser le savoir et à enseigner le jeu d'interaction entre la santé, les émotions et le mental.