Boostez votre énergie. et développez un mental de champion !

" Vous vous levez le matin épuisé(e), sans savoir comment vous allez atteindre la fin de la journée ? Vous manquez d'énergie et cette fatigue générale vous empêche d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels ? Rassurez-vous : des solutions existent, mises en pratique au quotidien par les sportifs de haut niveau, et rassemblées pour vous au sein de cet ouvrage. Car si mon parcours d'athlète m'a appris une leçon, c'est bien celle-ci : pour préserver mon énergie et même la décupler, sur le court de tennis comme dans la vie, il est essentiel d'alterner les moments d'efforts intenses et les temps de récupération. Vous découvrirez dans ce livre une méthode particulièrement efficace, pratiquée tout au long de ma carrière de joueuse internationale, qui m'a permis d'acquérir des compétences spécifiques (gestion du stress et des échecs, fixation d'objectifs et de priorités, récupération physique et mentale après l'effort) et que je vous invite à appliquer à votre tour. Prêt(e) à relever le défi ? "