Par le fer et par le feu. Combattre dans l'Atlantique (XVIe -XVIIe siècles)

Dans ce livre profondément original, Alexandre Jubelin retrace pour la première fois l'évolution symbiotique entre le progrès technique des navires et de l'artillerie et l'évolution des pratiques toujours tres tournées vers l'abordage, dans le cadre d'un récit qui cherche à rendre compte au plus près des objets et des hommes, "au ras du pont" en quelque sorte, de la réalité du combat en Atlantique entre le début du XVIe et le milieu du XVIIe siècle. Et de reconstituer autant que possible cette époque de transition, où le combat naval s'accomplit encore aussi bien "par le fer" des armes blanches que "par le feu" d'une artillerie en perfectionnement. Il s'agit aussi d'une histoire de l'abordage, moment de l'affrontement face à face, au sens propre, où il est possible de voir et de toucher l'ennemi, où la mort revêt un visage, que la destruction à distance par l'artillerie ne saurait présenter. On ne peut toutefois comprendre l'un sans l'autre, et pour saisir l'abordage et comprendre pourquoi les acteurs s'y trouvent réduits, il faut comprendre la réalité de la guerre sur mer en Atlantique et ses évolutions.