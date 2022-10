Dépasser la chimio

Pour certains cancers, seules 5% des chimio guérissent vraiment. Une majorité échoue à éviter la récidive. Toutes ont des effets secondaires physiques et psychologiques. Voilà pourquoi, explique l'auteur, il faut en finir avec la chimiothérapie. Mais par quoi la remplacer ? Professeur en génétique médicale, spécialisé dans le cancer, le professeur Pascal Pujol apporte des réponses concrètes à cette question. Il existe de nouveaux traitements et des thérapies alternatives optimales, comme l'immunothérapie aux résultats spectaculaires. Aujourd'hui, il est possible de savoir, avant de commencer, si sa chimio aura un effet. Dans ce cas, grâce à des soins dits "de support" , on peut mieux la vivre et la rendre plus efficace. Jusqu'à présent, personne n'en avait parlé... Un livre salutaire !