En montagne on aperçoit des bouquetins des chamois... et des marmottes ! Les coquines grignotent tout le jour des pissenlits des insectes ou des fruits. Bon appétit ! Et si jamais un renard approche vite l'une d'elles se dresse sur ses pattes et siffle pour dire aux autres de filer dans leur terrier. Les marmottes y dorment tout l'hiver. Aux beaux jours elles se réveillent pour la saison des amours. Bientôt elles auront de jolis marmottons à cajoler... qui à leur tour gambaderont dans la montagne avec les autres petits de l'année ! Comme pour les autres livres de la série " Mes tout mignons " la lecture est ludique et interactive grâce au jeu des rabats qui ménage un temps d'arrêt dans la narration et une surprise à chaque page.