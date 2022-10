Le merveilleux Marcus Capétipoute

Tout le monde connaît les super-héros, leurs exploits et leurs pouvoirs. Mais connaissez-vous les Merveilleux ? Ceux dont personne ne parle, ceux qui sont là quand ça ne va pas, les invisibles qui accrochent un sourire ici, tendent une main là... Voici l'histoire du plus merveilleux d'entre eux, le discret Marcus Capétipoute. Et, afin d'en tester toute la saveur, envolons-nous pour Boston au début des années 50, à l'époque où des myriades de papillons voletaient encore entre les gratte-ciels... Marcus a dix ans et vit seul avec sa mère. Le soir, il grimpe sur les toits pour voir filer dans le ciel Betty Comète, Dynamic ou encore le fameux Ultra Joe, les trois super-héros de sa ville. Pourtant, il ne sera jamais un " Super " comme eux : Marcus refuse de se battre. Un jour, le grand Ultra Joe lui-même vient lui demander de l'aide. Dynamo le colosse, une brute épaisse et redoutable, arrive en ville. Et Ultra Joe a décidé de raccrocher les gants. Il supplie Marcus de le remplacer.