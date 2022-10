Burn Baby Burn

11 août 1965, une vague de chaleur submerge Los Angeles ; les esprits s'échauffent ; une altercation éclate entre un policier blanc et une famille afro-américaine dans le quartier majoritairement noir de Watts ; les émeutes se répandent comme une traînée de poudre. Mais Syd Bonnano, jeune flic brillant tout juste promu, et son père, Stan, policier lui aussi, ont d'autres chats à fouetter : un maniaque profite du chaos pour carboniser des prostituées et leurs macs. 27 ans plus tard, le 29 avril 1992, L. A. s'embrase à nouveau après l'acquittement de 4 policiers blancs qui ont passé à tabac Rodney King, un citoyen noir qui avait fait excès de vitesse. Là encore, une série de meurtres sont perpétrés selon le même modus operandi : immolation par le feu. Mais, cette fois-ci, toutes les victimes sont des flics qui ont servi (ou sévi ? ) lors des émeutes de Watts. Ces meurtres ont-ils un lien ? Que s'est-il réellement passé en 1965 qui aurait poussé Syd à rendre définitivement son insigne ? Pourquoi sa fille Eve, officier de police elle-même, ne lui parle plus ?