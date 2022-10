Les loups garous

Les oreilles pointues, un long museau, des muscles saillants et un corps recouvert de poils... Aucun doute possible : il s'agit d'un loup-garou ! Lorsque la pleine lune apparaît derrière les nuages, il sort de sa tanière en quête d'une proie à attaquer. Ouvre ce livre et découvre tout ce qu'il faut savoir sur cette terrifiante créature !