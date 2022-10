Abba. L'album des 50 ans

50 ans de succès disco, le livre événement ! En remportant l'Eurovision 1974, ABBA explose littéralement sur la scène de la musique pop en subjuguant toute la communauté internationale avec son single Waterloo. Ce livre-album des 50 ans remonte jusqu'aux tout débuts du groupe, à Stockholm en 1972, quand ABBA se crée, formé des initiales des quatre membres du groupe : Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid (" Frida "). Ainsi naît l'un des groupes les plus prolifiques de l'histoire de la musique pop, et qui régnera en tête des charts mondiaux durant toute une décennie avec des tubes inoubliables comme Dancing Queen, Gimme ! Gimme ! Gimme ! (A Man after Midnight), SOS , Super Trouper ou encore Knowing Me, Knowing You. L'auteur suédois et contributeur du musée ABBA de Stockholm, Carl Magnus Palm revient dans ce livre sur la difficile séparation du groupe en 1982, puis l'incroyable renaissance musicale au cours des années 1990, couronnée en 1999 par la fabuleuse comédie musicale Mamma Mia ! Celle-ci inspirera deux superproductions au cinéma, Mamma Mia ! The Movie (2008), et Mamma Mia ! Here We Go Again (2018). Après quarante années de pause, ABBA sort un nouvel album " Voyage " en 2021, et revient sur scène avec leurs avatars numériques pour un concert 3D en 2022. Magnifiquement illustré par des photographies souvent rares et inédites, agrémenté de nombreux souvenirs et témoignages exclusifs du groupe, ce beau livre nous fait redécouvrir leur musique si mélodieuse et entraînante. Ce répertoire si particulier dont Bono, le chanteur d'U2, a pu dire : " La musique d'Abba est infusée d'un pur bonheur, et c'est ce qui la rend extraordinaire. "