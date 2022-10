10 idées reçues sur Internet. Et comment les décrypter pour être mieux connecté

Les idées reçues sur Internet ne manquent pas. Cet ouvrage familial et intergénérationnel les déconstruit avec humour et sens pratique ! Internet est une mine d'informations et un formidable outil : une grande partie de nos débats s'y déroule, on y raconte nos vies, on y rigole avec nos amis. . . Mais qui connaît vraiment la Toile, ses atouts et les dangers auxquels elle nous expose? Ce livre aidera les ados à mieux le comprendre et à déjouer les pièges qui s'y propagent trop souvent en décryptant 10 idées reçues : " Je l'ai lu sur Internet, c'est que c'est vrai » ; " derrière mon écran, je ne crains rien » ; " sur Internet, j'ai le contrôle » ; " trop facile d'être une star sur les réseaux ». . . Un livre à partager en famille pour être mieux connecté. Reprenant la formule qui a fait le succès des 10 idées reçues sur le climat, ce livre très riche rassurera les parents et captivera les ados sur un sujet qui les concerne.