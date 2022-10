Les vélos de Doisneau

Coup de projecteur inédit sur l'oeuvre de Doisneau ! Les âges et usages du vélo des années 1930 à 1990 sous l'oeil tendre et malicieux d'un des plus grands maîtres de la photographie humaniste. Et si l'on partait sur les chemins à bicyclette avec Doisneau ? Fort d'une sélection de 120 photographies exceptionnelles, dont de nombreuses sont inédites, ce beau livre explore un nouveau champ de l'oeuvre de Robert Doisneau : le vélo ! A travers près de 60 ans de reportages, il raconte aussi l'histoire de la mobilité et des loisirs dans la société française. Tour à tour, le vélo y est moyen de locomotion, outil de travail, loisir sportif, symbole de liberté. Né en 1912 à Gentilly, Robert Doisneau est de cette génération pour laquelle le vélo est passé du statut d'objet d'émancipation à celui d'anomalie urbaine dans des villes où l'automobile a pris le pouvoir. Ce livre choral croise les lectures d'un journaliste spécialiste des mobilités urbaines, Vladimir Vasak, d'une historienne de la photographie, Angelina Meslem, et d'un cinéaste passionné de cyclisme, Patrice Leconte. Une échappée extraordinaire dans les rues de Paris et sur les routes de France, dans les roues que Robert Delpire, le fondateur du Centre national de la photographie, qualifiait " d'ethnologue de son propre milieu ".