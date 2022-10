Tabarnak, je passe Noël au Canada !

Journaliste spécialisée dans les voyages, Agathe est une Parisienne épanouie au caractère bien trempé. Seule ombre au tableau : son rédacteur en chef, qu'elle déteste. Quand il lui propose de rédiger un article sur un hôtel à Saint-Barth, elle saute sur l'occasion. Bye bye, la grisaille... bonjour, le soleil et la plage ! Malheureusement, rien ne se passe comme prévu, car Agathe atterrit, escortée de sa collègue et meilleure amie Laurine, non pas dans les îles mais dans le Grand Nord canadien par - 30°C, avec une valise remplie de bikinis ! En prime, elle est très mal accueillie par Jona Maréchal, le directeur bourru du Dawson Lodges Hotel sur lequel elle doit donc pondre un papier. Entre tempête de neige, animaux sauvages et rencontres amoureuses, Noël s'annonce haut en couleur !