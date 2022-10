Embrasse l'hiver et danse avec lui !

Romy ne digère pas sa rupture, et pour cause : son ex-fiancé l'a méchamment trompée ! Bien qu'elle prétende se contreficher de lui, elle décide de se venger incognito. Pour faire payer une addition plus que salée à Julien, elle se lance dans un jeu parfaitement immature mais tellement drôle : lui pourrir la vie en douce ! Rien de plus facile puisqu'elle possède le double des clés de son appartement parisien. Chaque dimanche, elle se rend donc en catimini chez lui et lui laisse des surprises en tout genre. Mais ne dit-on pas que l'arroseur est bien souvent arrosé ? Car Julien ayant changé d'adresse, Romy s'en prend au mauvais garçon...