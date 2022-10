Les chevaliers des Highlands Tome 4 : La vipère

1306. Edouard Ier d'Angleterre et Robert Bruce se disputent le trône d'Ecosse. Décidé à damer le pion à son rival, Bruce fait mander la comtesse Isabella MacDuff qui, de par son lignage, détient le droit héréditaire de couronner les rois. Il dépêche l'un de ses meilleurs mercenaires, Lachlan MacRuairi, pour l'escorter. Surnommé la Vipère, Lachlan est un solitaire qui n'accorde sa loyauté qu'au plus offrant. En dépit de la méfiance qu'il lui inspire, Isabella est troublée par ce vaillant soldat. Mais pourra-t-elle compter sur lui lorsque, tombée dans le guet-apens tendu par ses ennemis, elle sera condamnée au sort le plus funeste ?