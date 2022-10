Au pied du chêne

Chouette, un gland tombé par terre ! Vite, vite, Écureuil veut l'attraper, mais. . . Zut ! Voilà Serpent, et puis Blaireau, Sanglier, Renard, Cerf, Oiseau. . . L'écureuil craintif avance, recule, multiplie les occasions manquées, ce qui n'est pas sans rappeler le pauvre Scrat et sa noisette dans L'Âge de glace. L'histoire pleine de suspense prend un tour inattendu et heureux quand Ours arrive pour se gratter le dos et fait pleuvoir. . . des glands ! Tout vient à point à qui sait attendre. Une histoire drôle de noisette appétissante et d'écureuil frustré, des illustrations poétiques et graphiques foisonnantes, pour une plongée au coeur d'une forêt délicatement malicieuse.