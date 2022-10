Bulle et Bob sous la neige

Aujourd'hui, il va neiger, c'est sûr, ça sent la neige ! Bulle et Bob, le nez collé à la fenêtre, regardent les premiers flocons tomber. Hop ! Bottes, gants et bonnets enfilés, ils courent jouer dans le jardin. Sous les flocons au goût de ciel, ils construisent un igloo pour les oiseaux, font un bonhomme de neige et glissent dans leur luge de bain. . . Terminus, tout le monde descend ! Après tant d'émotions, il est doux de courir se réchauffer près du bon feu de cheminée. . . Un album pour sentir, goûter, respirer l'hiver et la neige. Les décors lumineux d'Ilya Green donnent envie de rejoindre Bulle et Bob dans ce joyeux jardin enneigé ! On y retrouve le tube Dans mon igloo de Natalie Tual. Le violon est mis à l'honneur dans cet album, aux arrangements ciselés avec talent par Gilles Belouin.