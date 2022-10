L'aimé meurtrier. Femmes de criminels et de voyous

Elles sont surveillantes de prison, étudiantes en lettres, éducatrices spécialisées ou encore infirmières. Elles sont parfois mariées, ont des enfants, aiment les chats, ont des idéaux. Et elles sont tombées amoureuses d'hommes lourdement condamnés. Passionnées et discrètes, elles témoignent rarement de leurs relations hors norme. Par le récit de leurs romances avec des criminels - de la rencontre jusqu'à la construction d'une vie à deux, en passant par les interrogations, les déceptions ou encore le regard des autres - elles se dévoilent, laissant entrevoir l'explication de leur attachement pour ces hommes, parfois monstrueux. L'aimé meurtrier est une plongée fascinante et bouleversante dans l'intimité de couples pas comme les autres, et dans l'âme de ces femmes qui aiment à en perdre la raison. Depuis vingt ans, Marine Mazéas est journaliste spécialisée dans la justice et les faits-divers. Elle écrit aujourd'hui dans Marianne.