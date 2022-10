Viens, on s'aime. Le carnet de rendez-vous pour une vie de couple épanouie et durable

Chers amoureux, bienvenue dans votre carnet de route ! Mois après mois, ce guide vous invite à partager un moment privilégié pour prendre soin de votre couple, vous y épanouir, et cultiver ainsi votre amour. - Chaque début de mois, retrouvez-vous autour du questionnaire intitulé "Mois par mois, toi & moi" , pour revenir sur les jours passés : Qu'avons-nous réussi ce mois-ci ? Quels souvenirs souhaitons-nous en garder ? Quelles attentions avons-nous eues l'un pour l'autre ? ; et vous projeter dans ceux qui s'ouvrent à vous : Qu'aimerions-nous vivre dans les semaines à venir ? Quels projets pouvons-nous impulser ? - Puis, vivez le rendez-vous intitulé "S'aimer aujourd'hui pour demain" , pour vous découvrir toujours davantage grâce à des thèmes aussi variés que surprenants, et adaptés à la période de l'année dans laquelle vous vous trouvez : "les bonnes résolutions" en janvier, "ce qui vous rend heureux" en mai, "vos petits et grands plaisirs" en août... Ces rendez-vous mensuels s'adressent à tous les couples. Ils vont vous entraîner dans une dynamique positive et vous permettre de mieux communiquer, de rester connectés l'un à l'autre. Vous avancerez ainsi main dans la main pour le meilleur... et le meilleur ! A vous de jouer, à présent, pour révéler la puissance de votre amour !