Le masque sanititaire sous toutes ses coutures

Au début de l'année 2020 débutait en Europe l'épidémie de Covid 19, et avec elle l'aventure d'un petit objet qui allait s'installer dans le quotidien de millions d'individus : le masque sanitaire. Jamais objet technique - pas même le téléphone portable ! - ne s'était diffusé aussi vite. L'ouvrage a pour ambition d'éclairer cette irruption du masque dans les relations sociales dans le contexte de la France du début des années 2020 : ancré dans la perspective sociologique, il cherche à décrire les formes qu'a prises cette irruption, à en évaluer les implications, à mettre le phénomène en perspective sur les plans historique, sociotechnique, économique et politique. Sur la base d' enquêtes, les masques sanitaires sont analysés selon un quadruple examen. Une première partie en retraçe leur longue histoire et la façon dont les Français s'en sont saisis. La deuxième partie s'intéresse aux récpercusions sur les publics fragiles , enfanst et malades La troisième partie explore l'expérience des masques à l'échelle de groupes sociaux particuliers pour lesquels elle fut particulièrement cruciale ou douloureuse : "premiers de corvée" , soignants et commerçants. Enfin, la dernière partie montre qu'au-delà "du masque" il y a "des masques" : on ne comprend bien l'appropriation de l'objet qu'en s'intéressant à sa matérialité ; ainsi, l'opposition entre masques en tissu et masques chirurgicaux soulève des enjeux plus généraux autour du masque comme déchet et du masque comme accessoire de mode plus ou moins durable.