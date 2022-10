La boîte à outils du Mind Mapping. 2e édition

Comment présenter et organiser vos idées avec le mind mapping ? Comment construire une carte mentale ? Comment prendre des notes graphiques à partir d'un écrit ou d'un exposé oral ? Quels sont les outils visuels pour faciliter la résolution de problèmes et prendre des décisions éclairées ? Quelles représentations sont adaptées à la gestion de vos activités quotidiennes ? Quels outils utiliser pour développer votre créativité ? Découvrez 72 outils de mind mapping à mettre en oeuvre au quotidien. Chacun est traité de façon synthétique et pratique, en 2 ou 4 pages, avec un schéma de synthèse, l'essentiel, les objectifs spécifiques, le contexte d'utilisation, les étapes de mise en oeuvre, des conseils méthodologiques, les avantages et les limites. Un cas d'application complète certains outils. Les outils de mind mapping vous permettront d'améliorer votre productivité de façon ludique dans de très nombreux domaines.