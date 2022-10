Maldoror Tome 2 : Le Prince Fauve

Menacés par le Grand Cophte, Anja et ses compagnons fuient les plaines de Sibérie et reprennent la route en direction de Vienne. Alors que leur amitié est mise à l'épreuve par les machinations de la police secrète, Anja n'aspire qu'à retrouver sa vie d'autrefois. De Kiev à Paris, Pépina, Tchavolo, Jorn et Piotr poursuivent leur périple, bien décidés à découvrir le véritable héritier de Maldoror, le Prince Fauve. Le Prince Fauve est le deuxième tome de la trilogie Maldoror, grand récit d'aventure teinté de fantastique et rythmé par la musique slave.