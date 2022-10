Ma Gastronomie

Vous tenez dans vos mains un livre culte. Créé à partir des notes du légendaire chef Fernand Point, triple étoilé en 1933 pour son restaurant La Pyramide, à Vienne, il a été publié pour la première fois en 1969. Cet ouvrage contient 200 recettes, des gravures et un livre d'or, patrimoine de la cuisine française. Les recettes de Fernand Point, telles que le "gratin de queues d'écrevisses", le "filet de sole" ou le "loup en feuilleté", restent encore à ce jour à la carte des plus grandes tables du monde. Sacha Guitry disait : "Pour bien manger, un Point c'est tout". . Fernand Point est né en 1897. Il a dirigé la Pyramide de 1925 à sa mort en 1955. Il est l'un des premiers grands chefs à obtenir 3 étoiles au Michelin. Les chefs d'Etats, les têtes couronnées, les acteurs et écrivains du monde entier se pressent à sa table. Il a formé les plus grands chefs : Bocuse, Troisgros, Chapel. Depuis 1989, La Pyramide à Vienne est dirigée par le chef Patrick Henriroux 2 étoiles au Guide Michelin depuis 30 ans. Le restaurant fête ses 200 ans en 2022.