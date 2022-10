La Mécanique du singe

Silencieux et docile, Marcel n'a jamais eu, de toute sa vie, d'autres horizons que les murs de son usine. L'usine est assassine. Elle brutalise, humilie, écrase, dégrade, mutile. Dans ce roman singulier, à la fois cruel et tendre, Arthur Nesnidal utilise tous les styles d'écriture, de la prose au calligramme en passant par les formes les plus diverses de l'expression poétique et théâtrale, pour donner à ces vies effacées leur épaisseur et leur dignité.