Ta maman pour la vie

"Tu vois, je suis ta maman depuis ton premier jour, jusqu'à ma dernière nuit... et éternellement dans ton coeur". Cet album est un dialogue entre une mère et son enfant. L'enfant grandit, l'amour de sa mère reste inconditionnel. Succession de tableaux poétiques, Ta Maman raconte un amour éternel, celui qui unit une mère à son enfant. Au fil des années, la maman est présente à chaque étape de la vie de son fils : petit garçon, adolescent, adulte. Elle pose un regard tendre et aimant sur son enfant qui grandit. Une chose est sure : elle sera toujours là pour lui !