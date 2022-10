Le Noël de papa bisous

C'est bientôt Noël, quelle excitation chez les oursons ! Oscar rêve d'une guitare, Léo voudrait des légos, Eléna une peluche koala, Gonzague un robot qui fait des blagues, Célestin un vélo tout-terrain, Louison des crayons qui sentent bons et bébé Lily, une poupée qui fait pipi... Et pour Papa Bisous ? Son plus beau cadeau : ses septs oursons réunis avec lui. Quel métier d'être papa, mais quel bonheur !